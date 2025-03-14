Президент США призвал Путина пощадить ВСУ: главные новости СВО за 14 марта

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Президент США просит главу РФ Владимира Путина пощадить боевиков ВСУ, жители освобожденной Суджи со слезами радости на глазах встречают российских военнослужащих, Владимир Зеленский обвиняет Москву в попытке затянуть переговоры.
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