Из Китая в Россию запустили туристический поезд

Россия и Китай расширяют взаимодействие в сфере туризма. В китайском городе Хуньчунь состоялся запуск первого рейса туристического поезда "Чанлюйхао", который станет важным шагом в укреплении экономических связей между двумя странами.
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