GEKKQUANT'S TAKE — NQ · September 21 – 25, 2026: LONG E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Gekkquant LAST WEEK, HERE → "Sell 29,030, out on a daily settle above 29,397, TP1 28,816, paid at 28,673–28,408.
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