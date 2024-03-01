Депутат Госдумы о нацпроекте «Молодежь России»: «Он решает сразу несколько проблем государства»

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию 29 января 2024 года. В ходе его речи был определен не только курс, которым будет идти страна в ближайшие 6 лет, но и обозначены меры поддержки населения.
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