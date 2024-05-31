Орбан поддержал Трампа после обвинительного вердикта в адрес экс-президента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа после решения суда в Нью-Йорке о том, что бывший американский лидер виновен по первому из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.