Орбан поддержал Трампа после обвинительного вердикта в адрес экс-президента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа после решения суда в Нью-Йорке о том, что бывший американский лидер виновен по первому из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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