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У США закончились доллары: Вашингтон может купить только 2 миллиона баррелей нефти для запаса

У США закончились доллары: Вашингтон может купить только 2 миллиона баррелей нефти для запаса

На 18 октября запасы сырой нефти США составляли около 384,6 млн баррелей, что является самым высоким показателем с конца 2022 года, но все еще значительно ниже типичного уровня в 600-700 млн баррелей, который имелся в SPR в прошлых периодах.

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