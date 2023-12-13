Снег завалил московские железные дороги: На МЦД-3 с трудом ходят электрички

Сложные погодные условия вынудили увеличить интервалы движения на МЦД-3.Стало известно об увеличении интервалов движения электричек на МЦД-3 (Ленинградско-Казанском диаметре Московской железной дороги) из-за сложных погодных условий.
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