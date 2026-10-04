Екатеринбуржец лишился 180 тысяч рублей из-за внезапного сбоя терминала

Житель Екатеринбурга 1 октября попытался пополнить дебетовую карту через банкомат, но из-за сбоя устройства лишился всех денег.
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