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Одессу нельзя взять штурмом, но Одессу таки можно купить

Одессу нельзя взять штурмом, но Одессу таки можно купить

  Опыт поспешной эвакуации французов, организованной на деньги ВЧК, не кажется устаревшим Подлинная история Одессы в Гражданскую войну за прошедшую сотню лет так и не написана, да и вряд ли когда-либо появится.

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