Дмитриев: США могут ответить на штраф, наложенный ЕС на Google

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал решение ЕК оштрафовать компанию Google на сумму 890 миллионов евро.
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