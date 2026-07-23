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Аргументы и Факты

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Дмитриев: США могут ответить на штраф, наложенный ЕС на Google

Дмитриев: США могут ответить на штраф, наложенный ЕС на Google

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал решение ЕК оштрафовать компанию Google на сумму 890 миллионов евро.

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