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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков о Радулове: «Классное приобретение для «Локомотива». Это игрок, который не раз показывал, что может вести команду за собой»

«Я считаю, это классное приобретение для «Локомотива». Александр станет той яркой личностью, тем лидером, на которого, во-первых, будут смотреть ребята, которые даже сейчас успешно начинают свой путь.

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