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Дэйна Уайт анонсировал бой Тейшейры и Хилла за титул в полутяжелом весе UFC

Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции по итогам турнира UFC 283 заявил, что принял решение о дальнейшей судьбе титула в полутяжелом весе.

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