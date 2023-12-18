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17+13+4+4 от Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от разгрома в матче с «Новым Орлеаном»

17+13+4+4 от Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от разгрома в матче с «Новым Орлеаном»

«Сан-Антонио» в воскресенье крупно проиграл «Новому Орлеану» – 110:146. В составе «Сперс» 1-й номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма записал на свой счет 17 очков, 13 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 4 блок-шота.

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