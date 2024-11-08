Парламент внесет поправки в Закон о компенсациях

Комиссия социальной защиты, здравоохранения и семьи рассмотрела в четверг, 7 ноября, законопроект, предусматривающий изменение порядка предоставления компенсаций, и внесет его на рассмотрение пленарного заседания парламента.
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