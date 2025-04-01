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Царьград

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Услышала фамилию, и голос задрожал: Русские солдаты исполнили просьбу матери боевика ВСУ

Услышала фамилию, и голос задрожал: Русские солдаты исполнили просьбу матери боевика ВСУ

Русские солдаты исполнили просьбу матери ликвидированного в Курской области боевика ВСУ. Всё было в письме, которое она заранее отдала сыну.

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