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Путин заявил о необходимости придерживаться правил ООН

Путин заявил о необходимости придерживаться правил ООН

Москва, 23 июня. Основной задачей Организации объединенных наций (ООН) является недопущение мирового военного конфликта.

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Андрей Викторов
А вот интересно, сам то Владимир Владимирович верит в то, что нам говорит? США на ООН хер валило в год по 150 раз, воевало где им надо было, жгли, травили, стреляли.... И это все по ООН? Не надо смешить! А санкции против РФ тоже по ООН? То есть нас по морде кирпичом, а мы должны соблюдать нормы и правила? И ЭТО ГОВОРИТ НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!

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