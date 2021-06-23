Путин заявил о необходимости придерживаться правил ООН

Никола ЗуевПолитикаПутин заявил о необходимости придерживаться правил ООН Москва, 23 июня. Основной задачей Организации объединенных наций (ООН) является недопущение мирового военного конфликта.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовА вот интересно, сам то Владимир Владимирович верит в то, что нам говорит? США на ООН хер валило в год по 150 раз, воевало где им надо было, жгли, травили, стреляли.... И это все по ООН? Не надо смешить! А санкции против РФ тоже по ООН? То есть нас по морде кирпичом, а мы должны соблюдать нормы и правила? И ЭТО ГОВОРИТ НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!Комментировать
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