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Украинские бойцы из ЛГБТ-батальона воюют в зоне СВО, что об этом думают рядовые граждане страны

Украинские бойцы из ЛГБТ-батальона воюют в зоне СВО, что об этом думают рядовые граждане страны

Украинские бойцы из ЛГБТ-батальона воюют в зоне СВО, что об этом думают рядовые граждане страны Ирэн ОрлонскаяThe Telegraph выпустило в Сеть новую публикацию о том, что в рядах вооруженных сил Украины воюет более 50 тысяч солдат ЛГБТ-сообщества.

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Комментарии
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Игорь Круглий
А потом  вот  такие  генерала  у них  будет.
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