Украинские бойцы из ЛГБТ-батальона воюют в зоне СВО, что об этом думают рядовые граждане страны Ирэн ОрлонскаяThe Telegraph выпустило в Сеть новую публикацию о том, что в рядах вооруженных сил Украины воюет более 50 тысяч солдат ЛГБТ-сообщества.