Путин не блефует!

Сегодня 165 прочитали Война с Россией может быть только ядерной, и это будет конец Европы европейское здравомыслие Ещё в недавнем 2022-м чешский президент Милош Земан говорил европейским политикам, мол, я думал, что хорошо знаю Путина, а оказывается, знал его плохо.