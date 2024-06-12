Путин не блефует!

Сегодня 165 прочитали Война с Россией может быть только ядерной, и это будет конец Европы европейское здравомыслие Ещё в недавнем 2022-м чешский президент Милош Земан говорил европейским политикам, мол, я думал, что хорошо знаю Путина, а оказывается, знал его плохо.
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