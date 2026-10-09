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Долг по закрытой банковской карте: откуда берутся начисления

Заемщик закрыл пластик, но кредитный счет остался действующим. Выяснить дату прекращения договора и оспорить начисления после нее при отсутствии основания.

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