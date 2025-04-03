В ХМАО завершился первый модуль программы «Герои Югры»

В Ханты-Мансийске завершился первый модуль образовательной программы «Герои Югры». Участники проекта познакомились управленческой системой Югры и увидели руководителей большинства органов власти, сообщили в департаменте госслужбы региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии