💍 Крымчанка лишилась золота на 70 тысяч рублей, потому что доверилась «целительнице» В Первомайском районе 41-летняя женщина встретила потенциальную жертву и убедила её в том, что та больна.
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💍 Крымчанка лишилась золота на 70 тысяч рублей, потому что доверилась «целительнице» В Первомайском районе 41-летняя женщина встретила потенциальную жертву и убедила её в том, что та больна.