1 сентября – сегодня День знаний

1 сентября в СССР было объявлено Днем знаний в 1984 году, а как начало учебного года в нашей стране дата стала регламентироваться с 1935 года, когда вышло соответствующее постановление Совета народных комиссаров и Центрального комитета ВКП(б).
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