Лидеры G7 стремились наказать Россию и Китай. Вот, что у них в итоге получилось

Лидеры «Большой семерки» углубили свою приверженность единой позиции против России и Китая. Но их саммит был отмечен распрей между Францией и Италией, усталым президентом США Джо Байденом и сомнениями в способности Запада ограничить Москву и Пекин.
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