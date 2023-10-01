ФАБ с УМПК за 9 месяцев прошли путь, на который "Боингу" понадобилось 5 лет

Ровно тридцать лет назад, осенью 1993 года, крупнейший в мире аэрокосмический концерн «Боинг» представил первые три экземпляра новейшего «умного» оружия, построенного на базе довольно старых и совсем не высокоточных авиационных боеприпасов.