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ФАБ с УМПК за 9 месяцев прошли путь, на который "Боингу" понадобилось 5 лет

ФАБ с УМПК за 9 месяцев прошли путь, на который "Боингу" понадобилось 5 лет

Ровно тридцать лет назад, осенью 1993 года, крупнейший в мире аэрокосмический концерн «Боинг» представил первые три экземпляра новейшего «умного» оружия, построенного на базе довольно старых и совсем не высокоточных авиационных боеприпасов.

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