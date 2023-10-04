Захарова назвала заявления Бербок "новостями абсурда"

Global Look Press/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз будет простираться "от Лиссабона до Луганска".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии