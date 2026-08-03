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Аргументы недели

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Суд конфисковал мопед у пьяного водителя с наклейкой-оберегом от гаишников

Суд конфисковал мопед у пьяного водителя с наклейкой-оберегом от гаишников

Житель Марий Эл попытался обмануть судьбу и полицейских с помощью наклейки-оберега на мопеде. Надпись «Спаси и сохрани от гаишников» не уберегла его от неприятностей.

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