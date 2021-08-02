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Преемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины

Преемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель 16 лет старательно убеждает западное сообщество, что она не является другом России.

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степан дунов
Ну ну заморозь своих немцев ради хитропопых хохлов.
Lora Некрасова
Получается, что России нельзя использовать СП в своих интересах, а Германии и ЕС можно использовать его как политическое давление на РФ . А как же заявление Меркель, что СП - это коммерческий проект, а не политический. Украина может попытаться силой захватить Донбасс. А если Россия в этом случае защитит своих граждан, то немцы обвинят её в агрессии и остановят СП. Вот сами себе подножки ставят. Как раз дело идёт к зиме. Давайте, немцы, снова дранг нах остен, дерзайте. И Гитлер вам в печёнки.
Александр Скворцов
чтоб грозить сначала надо избраться. и да закрой трубу только не на словах и для тебя газ будет более 500 баксов и будь готов что тебя самого бюргеры засунут в эту трубу.
АНГЕЛ АНГЕЛ
С таким раскладом думаю вряд ли немецкий бизнес поддержит его на выборах... Какие безмозглые политики все таки пошли...
2 1
Немцам надо избрать его президентом украины, если о ней он заботится больше.
Александр Волков
Значит и надо тебе продавать газа столько сколько пройдет по СП-1 без укров и СП-2! Топите "хорошим" отношением к неонацистам!
Vladimir Lioubimcev
Идиот... Назло России зимой отморозит уши?... Ну и хрен с ним!!
влад врона
У автора плохо с немецким - Лашет сказал, что будут санкции, но северный поток 2 остановлен не будет в любом случае...
Людмила Лиханова (Беговщиц)
Словеса для дурачков из Украины. Немцы очень рациональный народ и свою выгоду ставят впереди всех украин и прочих иждивенцев. Никто в Германии не позволит морозить свой народ, останавливать предприятия и прочие глупости. Ну а Украина пусть принимает за чистую монету все эти слова. Может им так легче?
Андрей Викторов
Языком молоть это не мешки ворочить! Говорить можно все, что угодно. Но зимы почему то холодные и те же немцы не любят когда холодно, особенно дома, а еще они не любят когда отрубается электроснабжение. Ветряки и солнечные батареи дело доброе, но это не более чем 5-6% от всего электроснабжения, остальное - газовые станции! Введут немцы санкции против "СП-2" и что? Через УкРуину газ тупо поставлять Россия не будет, "СП-2" сами перекроют. А дальше пердячий пар, курение писи и снижение промышленного производства в Германии, а вместе с этим снижение жизненного уровня простого Ганса. А захочет ли Ганс жить похуже? Это вряд ли.

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