Преемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины

События в миреПолитикаПреемник Меркель пригрозил России остановкой «Северного потока-2» в случае «агрессии» против Украины Канцлер Германии Ангела Меркель 16 лет старательно убеждает западное сообщество, что она не является другом России.Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьстепан дуновНу ну заморозь своих немцев ради хитропопых хохлов.Lora НекрасоваПолучается, что России нельзя использовать СП в своих интересах, а Германии и ЕС можно использовать его как политическое давление на РФ . А как же заявление Меркель, что СП - это коммерческий проект, а не политический. Украина может попытаться силой захватить Донбасс. А если Россия в этом случае защитит своих граждан, то немцы обвинят её в агрессии и остановят СП. Вот сами себе подножки ставят. Как раз дело идёт к зиме. Давайте, немцы, снова дранг нах остен, дерзайте. И Гитлер вам в печёнки.АСАлександр Скворцовчтоб грозить сначала надо избраться. и да закрой трубу только не на словах и для тебя газ будет более 500 баксов и будь готов что тебя самого бюргеры засунут в эту трубу.АНГЕЛ АНГЕЛС таким раскладом думаю вряд ли немецкий бизнес поддержит его на выборах... Какие безмозглые политики все таки пошли...212 1Немцам надо избрать его президентом украины, если о ней он заботится больше.Александр ВолковЗначит и надо тебе продавать газа столько сколько пройдет по СП-1 без укров и СП-2! Топите "хорошим" отношением к неонацистам!Vladimir LioubimcevИдиот... Назло России зимой отморозит уши?... Ну и хрен с ним!!влад вронаУ автора плохо с немецким - Лашет сказал, что будут санкции, но северный поток 2 остановлен не будет в любом случае...Людмила Лиханова (Беговщиц)Словеса для дурачков из Украины. Немцы очень рациональный народ и свою выгоду ставят впереди всех украин и прочих иждивенцев. Никто в Германии не позволит морозить свой народ, останавливать предприятия и прочие глупости. Ну а Украина пусть принимает за чистую монету все эти слова. Может им так легче?Андрей ВикторовЯзыком молоть это не мешки ворочить! Говорить можно все, что угодно. Но зимы почему то холодные и те же немцы не любят когда холодно, особенно дома, а еще они не любят когда отрубается электроснабжение. Ветряки и солнечные батареи дело доброе, но это не более чем 5-6% от всего электроснабжения, остальное - газовые станции! Введут немцы санкции против "СП-2" и что? Через УкРуину газ тупо поставлять Россия не будет, "СП-2" сами перекроют. А дальше пердячий пар, курение писи и снижение промышленного производства в Германии, а вместе с этим снижение жизненного уровня простого Ганса. А захочет ли Ганс жить похуже? Это вряд ли.Комментировать
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