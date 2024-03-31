Театр абсурда
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Театр абсурда

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Израильские СМИ признают - ИЗРАИЛЬ НЕНАВИДЯТ ВСЕ

Израильские СМИ признают - ИЗРАИЛЬ НЕНАВИДЯТ ВСЕ

Почему (почти) все ненавидят Израиль Это потому, что их учат этому с самого детства. Как раввин Ярон Реувен, говорящий, что все неевреи ненавидят евреев, как закон гравитации.

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Комментарии
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Маша Иванова
Десятилетия-создавали Холокост и сами помножили на &quot;0&quot;))))))))))))
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