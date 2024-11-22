Оппозиция в Молдове не признает результаты президентских выборов и референдума

Илья КИСЕЛЁВ Прошедшие в Республике Молдова выборы президента и референдум о внесении изменений в Конституцию еще раз подтвердили, что процессы, происходящие в стране, носят все более антидемократический характер, а сама Молдова продолжает оставаться «захваченным государством» – термин, который появился в период олигархического режима Плахотнюка.