БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Оппозиция в Молдове не признает результаты президентских выборов и референдума

Оппозиция в Молдове не признает результаты президентских выборов и референдума

Илья КИСЕЛЁВ  Прошедшие в Республике Молдова выборы президента и референдум о внесении изменений в Конституцию еще раз подтвердили, что процессы, происходящие в стране, носят все более антидемократический характер, а сама Молдова продолжает оставаться «захваченным государством» – термин, который появился в период олигархического режима Плахотнюка.

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