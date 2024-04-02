Мадуро сообщил о скором визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ближайшее время посетит Россию. Он попросил посла России в Каракасе Сергея Мелик-Багдасарова передать эту новость своему коллеге Владимиру Путину, передает RT .
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