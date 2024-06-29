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У края пропасти: провал Байдена на дебатах и беспилотники над Чёрным морем – обсуждаем, рискнут ли демократы устроить кризис

У края пропасти: провал Байдена на дебатах и беспилотники над Чёрным морем – обсуждаем, рискнут ли демократы устроить кризис

Если говорить честно, то дебаты в США прошли для России… плохо. По той простой причине, что пройти хорошо они и не могли.

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