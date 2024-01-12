NASA: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

Завершившийся 2023 год официально признан самым жарким за всю историю соответствующих измерений и наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный пресс-релиз Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) .
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