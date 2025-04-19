В МВД раскрыли новую схему мошенников с фейковыми фотосессиями

Мошенники освоили новую схему хищения денег под предлогом организации и проведения фотосессий. Суть схемы раскрыли в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии