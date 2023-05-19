Постпред России в ООН: Западу пора переименовать Европейский фонд мира в фонд войны

Постпред России в ООН выступил с речью на заседании Совета безопасности. По словам Василия Небензи, уже всем очевидны цели коллективного Запада на Украине – использование территории этой страны в качестве полигона с затягиванием вооружённого конфликта до последнего украинца.
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