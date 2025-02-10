В Бельгии прошли учения по минной войне в Балтийском море

Эксперты по минной войне Королевского флота приняли участие в десятидневных учениях НАТО в Военно-морской академии Бельгии в Остенде, Бельгия, направленных на подготовку союзных сил к противодействию подводным угрозам и защите критически важной инфраструктуры, 10 февраля сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании.