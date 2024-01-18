Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном

Как заявил в ходе пресс-конференции в Давосе украинский президент Владимир Зеленский, он не планировал встречаться с премьер-министром Китая Ли Цяном, поскольку не он принимает решения, а председатель Си Цзиньпин.
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