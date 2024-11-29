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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси, Кройфф, Роналдиньо, Хави, Иньеста, Алвес – в сборной лучших игроков «Барсы» от ESPN

В честь 125-летия со дня основания «Барселоны» ESPN составил сборную из лучших игроков в истории каталонской команды.

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