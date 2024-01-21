Алексей Потапов: «В «Ак Барсе» к плей-офф готовы полтора звена – четвертое и половина третьего. Нынешняя ситуация видится гораздо более сложной, чем прошлогодняя»

– Что происходит с «Ак Барсом»? – Если кто-то думает, что в плей-офф будет другая игра и неважно с какого места «Ак Барс» туда выйдет, это не так! Да, игра другая, но серии поражений и нестабильность результатов не нормализуют и без того сложную внутреннюю обстановку в команде.