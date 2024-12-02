SpaceX Falcon 9 теперь летают в 30 раз чаще и в 100 раз дешевле, чем «Шаттлы» Американс...

SpaceX Falcon 9 теперь летают в 30 раз чаще и в 100 раз дешевле, чем «Шаттлы»Американская аэрокосмическая компания SpaceX и её рабочая лошадка в лице многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 преодолели уже установили немало рекордов.