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Крикунов о Федотове в армии: «История показательная. Видимо, Иван так схлестнулся с руководством ЦСКА, что коса нашла на камень»

Владимир Крикунов высказался о ситуации с Иваном Федотовым. 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

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