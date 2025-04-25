Мошенники осваивают новую схему обмана россиян – она связана с двумя звонками

Мошенники активно используют для обмана россиян новую схему «развода». Как сообщает Лента.ру со ссылкой на эксперта по информационной безопасности СКБ «Контур» Екатерину Рудую, речь идет о схеме с двумя звонками.
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