БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дарий III. Последний Ахеминид на персидском троне

Дарий III. Последний Ахеминид на персидском троне

Дарий III в фильме О. Стоуна «Александр», 2004 г. Последний представитель персидской династии Ахеменидов – царь Дарий III (Дараявауш – «Добронравный») традиционно остаётся в тени своего великого противника Александра Македонского.

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