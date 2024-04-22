Учебная эвакуацыя.

В рамках проведения месячника безопасности 03.04.2024 в учреждении дошкольного образования прошла учебная тренировочная пожарная эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях среди сотрудников и воспитанников.
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