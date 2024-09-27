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В Крыму задержаны два человека, подозреваемых в шпионаже и госизмене в пользу Украины

В Крыму задержаны два человека, подозреваемых в шпионаже и госизмене в пользу Украины

В Крыму задержаны два человека, подозреваемых в шпионаже и госизмене в пользу УкраиныКак сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю, один из задержанных — 45-летний местный житель, который сам обратился к Службе безопасности Украины, предлагая свою помощь.

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