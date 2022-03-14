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ДПиООС исключил возможность появления в Москве популяции мадагаскарских тараканов

ДПиООС исключил возможность появления в Москве популяции мадагаскарских тараканов

Такая популяция в столице не выживет Глава отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров опроверг слухи о том, что в Москве появилась популяция мадагаскарских тараканов.

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