Появление неподалёку от линии фронта F-16 Воздушных сил ВСУ с тремя ПТБ может свидетельствовать о том, что прилетал он из-за пределов Украины В нескольких десятках км от линии боевого соприкосновения замечен истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ.
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Простите, а как же : " мы видим каждое движение F-16 и у них никаких шансов..."? Опять были бравурные речи для народа. они оказывается летают, а мы теперь гадаем с какого аэродрома они взлетают. А это так важно?
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