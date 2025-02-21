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Появление неподалёку от линии фронта F-16 Воздушных сил ВСУ с тремя ПТБ может

Появление неподалёку от линии фронта F-16 Воздушных сил ВСУ с тремя ПТБ может свидетельствовать о том, что прилетал он из-за пределов Украины В нескольких десятках км от линии боевого соприкосновения замечен истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Простите, а как же : &quot; мы видим каждое движение F-16 и у них никаких шансов...&quot;? Опять были бравурные речи для народа. они оказывается летают, а мы теперь гадаем с какого аэродрома они взлетают. А это так важно?
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