Мука, вода и сливочное масло! Эти лепешки-улитки готовлю каждый день — хрустят так, что оторваться невозможно

Лепешки-улитки давно стали одним из самых популярных блюд в домашней кулинарии. Они готовятся быстро, не требуют большого количества продуктов и подходят буквально к любому блюду.
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