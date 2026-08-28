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Клуб "Женские секреты"

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Мука, вода и сливочное масло! Эти лепешки-улитки готовлю каждый день — хрустят так, что оторваться невозможно

Мука, вода и сливочное масло! Эти лепешки-улитки готовлю каждый день — хрустят так, что оторваться невозможно

Лепешки-улитки давно стали одним из самых популярных блюд в домашней кулинарии. Они готовятся быстро, не требуют большого количества продуктов и подходят буквально к любому блюду.

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