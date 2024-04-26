В "Локомотиве" иронично отреагировали на ничью в матче ЦСКА со "Спартаком"

Московский "Локомотив" в своем Telegram-канале иронично отреагировал на результат матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и "Спартаком", который завершился безголевой ничьей.
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