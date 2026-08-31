Заявленная главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым* потребность мобилизовывать тридцать тысяч человек в месяц, по оценке The Telegraph, выдает реальные потери Украины на фронте — они заметно больше тех, что признают официальные сводки Киева.
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