России предлагают заплатить за грузинский нейтралитет

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

РОССИЯ Долгое время платила Грузии , равно как и всем республикам в зависимости от потребности ведения хозяйства республики и потому она процветала . После выхода из состава СССР по желанию отдельных лиц сугубо для собственных интересов и личной наживы тем не менее страна зажила другой жизнью - заметьте это ваша жизнь , и вы её устроители . И по привычке Россия выделяла средства и не бросала Грузию на произвол судьбы и как могла. А что начала получать от самой Грузии РФ ? Перекрыли жд сообщение , взяли направление вступления в ЕС и НАТО начали выселять и притеснять русских граждан , оказывали помощь Украине в борьбе со своим же ополчением и регионом Новороссии , вплоть до насильственного силового истребления , пыток всевозможного характера , не выплатой пенсий и остальных соц пособий . Причём заметьте , с помощью продажи нашего же оружия из блока ОДКБ . И деньги получали исправно как члены ОДКБ , но и помощи никакой не оказывали . Так вот Россия предлагает Вам вернуть все те деньги , что вам были выданы за полное бездействие и даже вред начиная с 1991 года , а также за поддержание Вашей безопасности от нашего общего врага НАТО с содержанием нашего контингента войск и участие в разрешении территориальных вопросов с Арменией и в других конфликтах .